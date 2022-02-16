Томск, 16 февраля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Томская область готова к пожароопасному сезону в лесах. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, об этом заявил губернатор Сергей Жвачкин на онлайн-совещании, которое провела вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

По словам главы региона, они системно занимаются вопросом охраны лесов уже десять лет. После масштабных пожаров летом 2012 года была полностью переформатирована работа в этом направлении.

«О результатах нашей работы говорит хотя бы тот факт, что томские лесные пожарные регулярно помогают в борьбе с огнем соседним регионам — Красноярскому краю, Иркутской области, Якутии», — отметил он.

В 2022 году на охрану лесов от пожаров область получила 308 млн рублей из федерального бюджета, что в 4,3 раза больше, чем в 2021 году. Ещё 100 млн рублей будут выделены из регионального бюджета.