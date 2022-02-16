Москва, 16 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Для предпринимателей на портале «Малый бизнес Москвы» (МБМ), организуют онлайн-курсы по работе с маркетплейсами. Занятия начнутся с 17 февраля, сообщается на портале мэра столицы.

Предприниматель

Маркетплейсы стали одним из самых быстрорастущих каналов интернет-торговли. Это электронные платформы, на которых разные продавцы могут виртуально представить весь ассортимент своих товаров и найти покупателей.

Обучение откроется онлайн-конференцией «Маркетплейсы-2022». Предпринимателям расскажут, как правильно представлять свой товар на торговых площадках в интернете. Все занятия бесплатные, но требуется регистрация.

Как сообщало ИА REGNUM, малому и среднему бизнесу Москвы компенсируют часть затрат на онлайн-торговлю.

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