Сантьяго, 16 февраля, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Политолог из Университета Сантьяго де Чили Марсело Мелла Поланко в интервью для аргентинского новостного агентства Telam рассказал о вызовах, с которыми придётся столкнуться самому молодому избранному президенту Чили Габриэлю Боричу, которому 11 февраля исполнилось 36 лет — ровно за месяц до вступления на пост.

Габриэль Борич

По словам Поланко, главной заботой Борича станет консолидация парламентских фракций в поддержку своих проектов.

Несмотря на явную победу во втором туре президентских выборов в декабре прошлого года, Борич не пользуется значительной поддержкой в Конгрессе — его политический блок «Достоинство» занимает лишь 24% мест.

Правая коалиция «Чили, Вперед!» обладает незначительным влиянием в Палате депутатов Чили, большая часть мест поделена между левыми и левоцентристами, которые могут стать союзниками президента.

Тревогу у политолога вызывает антагонистический характер предложений Борича, который одновременно собирается провести налоговую реформу и остановить рост пенсионного возраста.

Ещё одной проблемой, с которой Борич неизбежно столкнётся на посту, станет борьба с пандемией, течение которой в Чили в последние два месяца усугубилось.