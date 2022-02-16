Москва, 16 февраля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Москве 16 февраля ожидается до двух градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

"В течение дня метеоусловия в столичном регионе будут определяться северо-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей ждёт ещё один погожий денёк, похожий на предвесенний. Поэтому ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южных румбов 4−9 метров в секунду», — сказал он.

По словам метеоролога, воздух в Москве прогреется днём до двух градусов тепла, в Подмосковье — до трёх градусов тепла. Он отметил, что температура воздуха окажется на пять-шесть градусов выше климатической нормы.