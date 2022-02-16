Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Сумма в размере $78 млн будет выплачена американской компанией Remington Arms родственникам некоторых погибших при стрельбе, которая произошла в 2012 году в школе «Сэнди Хук» в городе Ньютаун (штат Коннектикут, США). Об этом 15 февраля сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на адвоката, представляющего интересы пострадавших и семей жертв трагедии.

Ружьё Remington Jmajonis

Remington является крупнейшим производителем винтовок, ружей и боеприпасов к ним. Организация объявила о своем банкротстве в июле 2020 года. Ранее компания предложила девяти семьям погибших выплатить им в качестве компенсации $33 млн для его урегулирования судебного спора.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2012 года в начальной школе «Сэнди-Хук» произошло массовое убийство. В результате инцидента погибли 28 человек.

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