Джакарта, 16 февраля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Эпидемиолог из университета Гриффита в Австралии Дикки Будиман прогнозирует, что пик случаев заболевания коронавирусом придется на конец февраля 2022 года, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Изучая опыт нескольких стран, ситуация со штаммом «Омикрон» имеет тенденцию к колебаниям. Несмотря на то, что случаи заражения коронавирусом снижаются, есть вероятность, что эта цифра снова пойдет вверх.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии разрешили вакцинированным против коронавирусной инфекции детям возрастом от шести до двенадцати лет посещать торговые центра и развлекательные учреждения в столице страны Джакарте.