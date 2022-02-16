Улуг-Хемский район, Тува, , 08:46 — REGNUM В Туве 15 февраля зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,7. Об этом корреспонденту сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные Красноярского центра реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды.

Землетрясение Zeml.info

Эпицентр сейсмособытия находился в 4 км восточнее села Арыг-Бажы Улуг-Хемского района.

«Деятельность инфраструктур не нарушена. Жертв и разрушений нет», — добавили в ведомстве.