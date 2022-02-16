Пекин, , 08:46 — REGNUM Российская фигуристка Камила Валиева будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпиаде в Пекине, если попадет в тройку призёров. Об этом 16 февраля сообщили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Камила Валиева Ttckcv21

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«Согласно регламенту, фигуристы, занявшие места с первого по третье, обязаны участвовать в показательных выступлениях», — приводит ТАСС слова представителя ISU.

Напомним, после короткой программы Валиева занимает первое место, набрав 82,16 балла.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что результат Валиевой на Олимпийских играх будет считаться предварительным.

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