Москва, , 08:45 — REGNUM К 2030 году, согласно плану по развитию, должна быть окончена модернизация радиолокационных станций Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). За счёт этого будет завершено перевооружение на радиолокационные станции (РЛС) нового поколения. Об этом сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении космических войск Воздушно-космических сил России полковник Сергей Сучков.

Противоракетная оборона Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает модернизацию ряда РЛС ВЗГ (высокой заводской готовности), несущих боевое дежурство в Краснодарском крае, Иркутской области, и создание в Ленинградской области новых средств, обладающих улучшенными тактико-техническими характеристиками и усиленной защитой от воздействия помех», — уточнил в беседе с изданием «Красная звезда» Сучков.

Полковник также добавил, что в настоящее время продолжается создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля за счёт развёртывания на территории РФ радиолокационных станций высокой заводской готовности. Также активно ведутся работы по созданию радиолокационного комплекса ВЗГ в районе Воркуты, высокопотенциальной РЛС ВЗГ в районе Мурманска, завершено проектирование новой РЛС, создаваемой на Дальнем Востоке.

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Начальник центра уточнил, что на территории страны развёрнута сеть РЛС нового поколения, созданных по технологии высокой заводской готовности. Новые РЛС ВЗГ «Воронеж» несут боевое дежурство в Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском краях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный конструктор НИИ дальней радиосвязи (входит в холдинг РТИ) Сергей Сапрыкин заявил, что радиолокационные станции российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) обладают потенциалом, благодаря которому они смогут отслеживать перспективные средства нападения, разрабатываемые в данный момент. По его словам, модульное исполнение и открытая архитектура РЛС «Воронеж», а также её программное управление режимами работы позволяют вести наращивание их возможности «по мере изменения характеристик целевой обстановки».

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