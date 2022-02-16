Кудымкар, Пермский край, , 08:41 — REGNUM В Пермском крае суд взыскал со школы в пользу травмированного ученика компенсацию морального вреда. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

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Случай произошел в Кудымкарском муниципальном округе. Находясь в школе, ребенок поссорился с одноклассником. Во время конфликта мальчик получил по неосторожности травму глаза. Согласно заключения эксперта школьнику был причинен тяжкий вред здоровью.

В связи с ненадлежащим соблюдением образовательной организацией требований законодательства об охране жизни и здоровья обучающихся, прокурор направил в суд иск. Он удовлетворен. Со школы взыскано 200 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило.