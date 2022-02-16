Грозный, 16 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку решению Госдумы о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик и обращения с этим вопросом к президенту РФ Владимиру Путину. Чеченский лидер уверен, что после принятия решения о признании независимости ДНР и ЛНР в этих республиках наступит долгожданный мир.

SKFO.gov.ru Рамзан Кадыров

«Полностью поддерживаю решение Государственной Думы об обращении к Президенту РФ с вопросом необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. <…>Если официальный Киев не собирается выполнять Минские соглашения, не предпринимает попытки к мирному урегулированию вопроса, накаливает обстановку, не ищет путей решения кризиса, то более чем логично, чтобы в этой сложной политической ситуации миротворческую миссию взял на себя наш президент Владимир Путин. Мир в Донецке и Луганске наступит после Вашего слова, Владимир Владимирович!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По мнению главы Чечни в ситуации, когда народы ЛНР и ДНР долгие годы живут в условиях беззакония и непрекращающихся информационных и вооруженных нападок, признание независимости положит конец многолетнему противостоянию и кровопролитию.