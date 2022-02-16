Осло, , 08:37 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Со Ук, находящийся с визитом в Осло, встретился 15 февраля с норвежским коллегой Оддом Роджером Эноксеном, с которым обсудил ситуацию в регионе и военное сотрудничество. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили ряд актуальных тем, включая вопрос участия Южной Кореи в тендере на новый танк для сухопутных войск Норвегии, мирный процесс на Корейском полуострове и ситуацию на границе между РФ и Украиной.

Министр обороны Южной Кореи отметил, что оснащение норвежской армии южнокорейскими танками «внесёт вклад в укрепление военной мощи Норвегии», а также станет хорошим поводом для развития двустороннего сотрудничества в области ОПК в средне-долгосрочной перспективе.

В тот же день Со Ук встретился министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд. В ходе встречи представитель Южной Кореи попросил правительство Норвегии поддержать усилия Сеула в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, а также поддержать заявку Южной Кореи на вступление в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянного члена на период 2024—2025 гг.

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