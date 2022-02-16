Осло, 16 февраля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Министр обороны Южной Кореи Со Ук, находящийся с визитом в Осло, встретился 15 февраля с норвежским коллегой Оддом Роджером Эноксеном, с которым обсудил ситуацию в регионе и военное сотрудничество. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили ряд актуальных тем, включая вопрос участия Южной Кореи в тендере на новый танк для сухопутных войск Норвегии, мирный процесс на Корейском полуострове и ситуацию на границе между РФ и Украиной.

Министр обороны Южной Кореи отметил, что оснащение норвежской армии южнокорейскими танками «внесёт вклад в укрепление военной мощи Норвегии», а также станет хорошим поводом для развития двустороннего сотрудничества в области ОПК в средне-долгосрочной перспективе.

В тот же день Со Ук встретился министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд. В ходе встречи представитель Южной Кореи попросил правительство Норвегии поддержать усилия Сеула в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова, а также поддержать заявку Южной Кореи на вступление в Совет Безопасности ООН в качестве непостоянного члена на период 2024—2025 гг.