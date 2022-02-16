Чебоксары, 16 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Чувашия включена в число пилотных регионов по строительству инфраструктуры для электротранспортных средств. Всего в республике планируется построить 163 зарядные станции. Об этом говорится в отчёте о результатах работы республиканского правительства в 2021 году, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

24 декабря 2021 года распоряжением федерального правительства Чувашия включена в перечень пилотных территорий для создания зарядной инфраструктуры для электротранспортных средств. Затраты на реализацию проекта будут выделены на условиях софинансирования.

По данным чувашских властей, на территории Чувашии планируется разместить 163 станции быстрой зарядки электромобилей, в том числе в 2023 году — 16, в 2024 году — 30, в 2025 — 2030 года — 117.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральным правительством при отборе 16 территорий по созданию инфраструктуры для электротранспорта учитывалось, в частности, их расположение вдоль магистрали М-4 «Дон» и строящейся трассы Москва — Казань. Чувашия включена во второй этап реализации проекта. Из регионов Поволжья в число «пилотов» также вошли Татария и Нижегородская область.