Вашингтон, 16 февраля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Возможное введение против России новых санкций из-за ситуации с Украиной заставило нефтяных трейдеров и покупателей российской нефти пересматривать свои планы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на импортёров.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Импортеры рассказали, что оценивают риски, связанные с покупкой энергоресурсов из РФ. Если Россия попадёт под новые ограничения, они могут отразиться и на экспорте сырья. Некоторые импортёры стали пересматривать планы своих закупок на апрель.

Издание отмечает, что стоимость двух сортов российской нефти, наиболее популярных в Азии, пока остаётся на высоком уровне. Это сибирская нефть ESPO и дальневосточная Sokol. Последняя на минувшей неделе торговалась с наибольшей наценкой за два года — спрос на неё высок.

В Европе вместе с тем подешевела нефть марки Urals. Разница в её цене с ценой на Brent стала наибольшей с апреля 2020 года, таковы данные поставщика статистики энергетического рынка S&P Global Platts на 11 февраля.

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