Грозный, 16 февраля 2022, 08:39 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение депутатов Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Об этом Кадыров написал в телеграм-канале.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 февраля, Госдума приняла постановление об обращении к президенту Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР. Документ вступил в силу.
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