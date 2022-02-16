Грозный, 16 февраля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение депутатов Госдумы к президенту России Владимиру Путину о признании Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). Об этом Кадыров написал в телеграм-канале.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Полностью поддерживаю решение Государственной Думы об обращении к президенту России с вопросом необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик», — написал Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 15 февраля, Госдума приняла постановление об обращении к президенту Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР. Документ вступил в силу.

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