Москва, 16 февраля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Москве с начала 2020 года уровень безработицы снизился почти в семь раз. Трудоустроились около 300 тысяч безработных москвичей, сообщается на портале мэра столицы.

Безработный

В конце 2021 года уровень безработицы в Москве составлял 0,48%. По данным на февраль 2022 года, он снизился до 0,44%. Это новый рекордный показатель с апреля 2020 года по начало февраля 2022 года.

По итогам января на рынке труда сохраняется умеренный уровень напряженности. Высокий спрос наблюдается на специалистов в таких секторах, как торговля, ИТ и телекоммуникации, в медицине и фармацевтике.

ИА REGNUM сообщало ранее, в Москве уровень безработицы, по данным на декабрь 2021 года составлял 0,52%.

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