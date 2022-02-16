Сантьяго, 16 февраля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В полиции Чили 15 февраля сообщили, что по всей стране в рамках Плана безопасного лета с 27 декабря прошлого года были арестованы 8 525 человек. 70% арестов были произведены в городах Вальпараисо, Кокимбо-Тарапака и Лос-Лагос. Об этом сообщает чилийское новостное агентство Emol.

Кража

Каждый час задерживают четырёх подозреваемых в хранении и распространении наркотиков, хранении оружия и кражах.

1888 человек арестованы за преступления на летних курортах, из них 535 из-за нарушение закона о наркотиках, 237 задержаны по закону об оружии и ещё 438 за грабежи. Задержанных за кражи в этом году на 34% больше, чем в 2021 году. Проведено 69 963 профилактических проверки.

Заместитель министра по предупреждению преступности Мария Хосе Гомес отметила, что общественность и полицейские нередко разочаровываются тем, что суд отпускает преступников на свободу. Так, среди арестованных в ходе последней операции 400 человек ранее задерживались за кражи.