Якутск, 16 февраля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Неблагополучный по количеству лесных пожаров Усть-Майский район Якутии не готовится к опасному сезону. В муниципалитете не утверждён комплексный план тушения лесов, не заключены договоры на привлечение людей и техники к борьбе с огнём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

Проверки проводил первый вице-премьер региона Дмитрий Садовников. Он констатировал, что Алданский, Ленский, Олёкминский и Нерюнгринский районы республики готовятся к сезону лесных пожаров в хорошем темпе, а Усть-Майский — нет.

«Муниципальные власти отрабатывают крайне слабо. Пожароопасная обстановка в 2021 году в этом районе была одной из самых напряженных. Из 424 лесных пожаров, действовавших в южных районах, 74 приходилось именно на Усть-Майский улус. К тому же, многие из них были на труднодоступных территориях», — отметил Дмитрий Садовников.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Якутии обстановка по лесным пожарам была крайне сложной. Огнём было пройдено более 8,8 млн га природной территории.