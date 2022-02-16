Мумбаи, Индия, 16 февраля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В одной из клиник Мумбаи в ночь на 16 февраля на 70-м году жизни умер классик «эпохи диско» в Болливуде, знаменитый индийский композитор, продюсер, актёр и певец Баппи Лахири (Алокеш Лахири). Об этом со ссылкой на представителя клиники сообщает агентство Press Trust of India.

Цитата из к/ф «Танцор Диско». реж Баббар Субхаш. 1982. Индия Диско

представитель клиники «Он умер из-за обструктивного апноэ (остановка дыхания) во сне около полуночи».

Лахири в 80-х годах стал одним из самых популярных композиторов, привнёсшим стиль диско в музыку индийского кино. Советским зрителям он известен по таким популярным в СССР фильмам, как «Танцор диско» (1982), «Танцуй, танцуй» («Танцор диско-2», 1987) и многим другим. Некоторые песни в фильмах исполнял сам Лахири.

Лахири родился 27 ноября 1952 года в Калькутте в семье, издавна занимавшейся классической музыкой. В 19 лет он приехал в Бомбей, где начал работать в Болливуде. Отправной точкой в его карьере стал 1975 год, когда стали набирать популярность первые из написанных им песен.