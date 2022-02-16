Владивосток, , 08:46 — REGNUM В Приморье ЕГЭ будут сдавать 10 297 участников, большая часть из них — 9416 человек — выпускники 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля в министерстве образования края.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ традиционно русский язык — его выбрали 9270 человек. На втором месте — математика базового уровня (4940). Профильную математику решили сдать 4294 человека, химию — 993 выпускника, 4253 участника ЕГЭ сдадут обществознание. Английский — 2567 человек, физику — 1825, историю — 1637 и биологию — 1605. На ЕГЭ по информатике записались 1382 человека. Меньше всего желающих сдавать литературу и географию — 649 и 260 соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году 649 тыс. выпускников школ зарегистрировались на сдачу Единого государственного экзамена, всего же экзамены будут сдавать 737 тыс. человек.