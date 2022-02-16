Пермь, , 08:30 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении местного жителя, который признан в истязании своей бывшей супруги. ОБ этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд Cleper.ru

В суде установлено, что мужчина долгое время причинял экс-жене нравственные страдания и систематически наносил ей побои. При этом ранее правоохранители отказывали в возбуждении уголовного дела. Прокуратура признало такое решение об отказе незаконным и не обоснованным. В итоге пермяк попал под уголовное преследование.

Суд назначил фигуранту один год лишения свободы. Отбывать наказание злоумышленник будет в исправительной колонии строго режима. Приговор суда не вступил в законную силу.