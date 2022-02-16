Кишинёв, , 08:30 — REGNUM Уровень годовой инфляции в Молдавии к третьему кварталу 2022 может составить при благоприятном прогнозе 20,6%. Об этом сообщил глава Национального банка Октавиан Армашу в ходе брифинга.

Инфляция Pixabay.com

Если сбудется неблагоприятный прогноз, то, по словам главы финансового регулятора, уровень инфляции может достигнуть 27%.

«Инфляция будет продолжать расти и оставаться высокой до третьего квартала 2022 года, после чего мы надеемся, что темпы роста цен начнут замедляться, и если мы реализуем наши прогнозируемые меры денежно-кредитной политики», — сказал Армашу.

Он не стал делать прогноз, какой отметки уровень инфляции может достигнуть к концу года. Глава Нацбанка отметил, что это во многом зависит от тарифов на газ. Он в то же время сообщил, что базовая ставка повышается с 8,5% до 10%.

Стоит отметить, что, согласно прогнозу министерства экономики Молдавии, на конец текущего года уровень инфляции должен составить 6,9%.

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