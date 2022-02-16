Челябинск, 16 февраля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Челябинске ещё одна собака напала на ребёнка. В этот раз пострадавшим стал 12-летний мальчик, пишут СМИ.

Ольга Кардашова ИА REGNUM Собака

По данным 74.ru, животное является бродячим. Оно подбежало внезапно к детям, якобы просто сидевшим на лавочке, зарычала, а затем укусила одного из них за лицо.

Инцидент произошёл 13 февраля в пригороде Челябинска Фёдоровке. Отметим, ранее там же хаски напала на семилетнего мальчика.