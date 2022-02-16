Пекин, , 08:27 — REGNUM Допинг-проба «Б» российской фигуристки Камилы Валиевой ещё не вскрыта. Об этом 16 февраля сообщил глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Российская фигуристка Камила Валиева Luu

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«Камила выступает на Олимпиаде. Нужно следовать закону и дождаться по крайней мере открытия пробы «Б», которая ещё не вскрыта», — сказал Адамс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Адамс заявил, что результат Валиевой на Олимпийских играх в Пекине будет считаться предварительным.

Напомним, после короткой программы Валиева лидирует с 82,16 балла. Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля.

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