Пермь, , 08:24 — REGNUM В Перми суд вынес приговор в отношении группы подростков, которые признаны в угоне автомобиля. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Суд

Перед судом предстали двое 15-летних пермяков. По данным следствия, они совместно с двумя 12-летними приятелями в ночь на 21 июня 2021 года договорились угнать машину. На ул. Маршала Толбухина подростки проникли в салон автомобиля ВАЗ — 111 130 (Ока), запустили двигатель и передвигались по дорогам на территории Орджоникидзевского района. Заметив приближающийся автомобиль сотрудников ДПС, злоумышленники остановили автомобиль и с места происшествия скрылись.

Суд приговорил 15-летних фигурантов к 150 и 80 часам обязательных работ. Добавим, 12-летние соучастники не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности.