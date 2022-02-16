Страсбург, Франция, 16 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Частичное прекращение поставок российского газа теперь не представляет опасности для Европейского союза — на этот случай предусмотрены меры. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам в Страсбурге.

Gazprom.ru Газпром

По её словам, модели на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа из РФ, которые есть у ЕС, демонстрируют, что содружество находится «скорее в безопасной ситуации». Кроме того, ЕС обсудил возможное увеличение поставок сжиженного и природного газа с США, Катаром, Египтом, Азербайджаном, Нигерией и Южной Кореей.

«Мы также поговорили с основными поставщиками СПГ (…), спросили, можно ли будет переадресовать поставки в пользу ЕС», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что такие усилия дают результат. Так, власти Японии на минувшей неделе пообещали перенаправить в Европу часть партий СПГ.

Развитие энергетической инфраструктуры в Европе за последние годы улучшило распределение газа и электроэнергии между странами, но полностью прекратить импорт российского газа невозможно без дополнительных мер, добавила глава ЕК.

Читайте также: Названы самые энергозависимые от России страны Европы