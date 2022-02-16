Кишинёв, , 08:22 — REGNUM Уровень инфляции в Молдавии в январе 2022 года в годовом исчислении достиг 16,6%, сообщил глава Национального банка Октавиан Армашу в ходе брифинга.

Инфляция © ИА REGNUM

По его словам, сильней всего подорожало в январе топливо — на 32,4%. Стоимость продуктов питания выросла на 21%, а на коммунальные услуги — на 17%. Армашу заявил, что такой резкий рост цен произошел из-за смягчения денежной политики во время эпидемии.

Он также сообщил, что Нацбанк в рамках борьбы с инфляцией повышает базовую ставка с 8,5% до 10%. При этом в январе в Молдавии уже повышали ставку с 6,5% до 8,5%.

Напомним, по итогам 2021 года уровень инфляции в Молдавии достиг 13,9%. В стране выросли тарифы на газ и на отопление.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон: в Молдавии всё висит на волоске, и он может порваться в любой момент