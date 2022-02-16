Москва, , 08:21 — REGNUM Уже в ближайшее время Минздрав РФ может выдать разрешение на проведение клинических исследований препарата от коронавируса, разработанного специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологиии имени Гамалеи на основе моноклональных антител. Об этом 16 февраля заявил директор центра Александр Гинцбург.

Вакцина

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«В ближайшее время мы ожидаем разрешение на проведение клинических исследований этой новой технологии», — сообщил в беседе в «Интерфаксом» сказал Гинцбург.

Он уточнил, что вакцина создана на основе вирусоподобных частиц, в составе которой различные S-белки коронавируса, включая штаммы «Омикрон» и «Дельта». По словам главы центра, эта вакцина может пригодиться для борьбы с новыми штаммами, если такие будут после «Омикрона». Так, подчеркнул Гинцбург, может наступить момент, когда одновременно будут циркулировать и «Дельта», и «Омикрон», и «неизвестный пока X» штаммы.

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«Поэтому к этому моменту надо уже иметь готовую технологию, которая позволит решить эту задачу», — констатировал глава центра имени Гамалеи.

Как сообщало ИА REGNUM, в с 15 февраля в Москве стартовало клиническое исследование ещё одной назальной вакцины от COVID-19. Производителем является компания «Генериум». Оно будет проходить на базе шести столичных поликлиник. Отмечается, что эта вакцина идентична по составу действующих веществ «Спутнику V». В исследовании примут участие 660 человек. Добровольцы будут находиться под наблюдением врачей в течение 365 дней.

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