Сеул, , 08:20 — REGNUM В январе 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 1,14 млн человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя оказались максимальными с марта 2000 года. Не смотря на пандемию коронавируса занятость в Южной Корее растёт 11 месяцев подряд.

Известно, что на конец января текущего года в стране на рабочих местах трудились 26,95 млн человек.

Количество работающего населения в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 56 тыс. человек, в сфере финансов и страхования — на 15 тыс. человек, в сфере услуг — на 21 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, напротив, увеличилось на 128 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 59,6%, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень безработицы сократился на 1,6% и составил 4,1%.