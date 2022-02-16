Сеул, 16 февраля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В январе 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 1,14 млн человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя оказались максимальными с марта 2000 года. Не смотря на пандемию коронавируса занятость в Южной Корее растёт 11 месяцев подряд.

Известно, что на конец января текущего года в стране на рабочих местах трудились 26,95 млн человек.

Количество работающего населения в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 56 тыс. человек, в сфере финансов и страхования — на 15 тыс. человек, в сфере услуг — на 21 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, напротив, увеличилось на 128 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 59,6%, что на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень безработицы сократился на 1,6% и составил 4,1%.