Майминский район, Алтай, , 08:19 — REGNUM В Майминском районе Республики Алтай проведут розыгрыш денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вакцинация от коронавируса Minzdrav.samregion.ru

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Всего будет разыграно пять призов по 10 тыс. рублей. Акция пройдёт с 15 февраля по 15 марта 2022 года, а сам розыгрыш состоится 16 марта в прямом эфире.

«Для участия в розыгрыше необходимо в указанный период поставить второй компонент вакцины (или один, если вакцина однокомпонентная), в одном из пунктов вакцинации в Майминском районе», — отметили в правительстве.

Добавим, что ранее подобные акции проводились среди привившихся от COVID-19 в Кош-Агачском и Турочакском районах, а также в Горно-Алтайске.