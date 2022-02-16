Чебоксары, , 08:14 — REGNUM В Батыревском районе Чувашии следственному управлению СКР передаётся помещение, расположенное в здании государственной аптеки. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно распоряжению, по договору безвозмездного пользования до 30 ноября 2026 года передаётся нежилое помещение площадью 201,1 кв. метра в селе Батырево по улице Советская, 3. Оно выделено следственному управлению СКР по Чувашии для размещения Батыревского межрайонного следственного отдела.

Помещение является государственной собственностью и закреплено на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием «Фармация» (подведомственное министерству здравоохранения Чувашии).

Собственность передаётся в соответствии со статьёй 17.1 федерального закона о защите конкуренции («Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества»), а также в рамках республиканского закона об управлении государственной собственностью.

Отметим, что в здании по улице Советская, 3 в селе Батырево располагаются аптека и следственный отдел СКР, который расследует преступления на территории пяти районов Чувашии (Батыревского, Ибресинского, Комсомольского, Шемуршинского и Яльчикского).