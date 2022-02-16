Чебоксары, 16 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Батыревском районе Чувашии следственному управлению СКР передаётся помещение, расположенное в здании государственной аптеки. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Согласно распоряжению, по договору безвозмездного пользования до 30 ноября 2026 года передаётся нежилое помещение площадью 201,1 кв. метра в селе Батырево по улице Советская, 3. Оно выделено следственному управлению СКР по Чувашии для размещения Батыревского межрайонного следственного отдела.

Помещение является государственной собственностью и закреплено на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием «Фармация» (подведомственное министерству здравоохранения Чувашии).

Собственность передаётся в соответствии со статьёй 17.1 федерального закона о защите конкуренции («Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества»), а также в рамках республиканского закона об управлении государственной собственностью.

Отметим, что в здании по улице Советская, 3 в селе Батырево располагаются аптека и следственный отдел СКР, который расследует преступления на территории пяти районов Чувашии (Батыревского, Ибресинского, Комсомольского, Шемуршинского и Яльчикского).