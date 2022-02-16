Оттава, 16 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Часть дальнобойщиков и их сторонников, которые выступают против обязательной вакцинации от COVID-19 и коронавирусных ограничений в Канаде, решили покинуть место акции протеста на границе США и Канады между канадской провинцией Альберта и американским штатом Монтана. Об этом 15 февраля передал телеканал CBC.

MJ Preston Дальнобойщики на ледяной дороге в Канаде

Точное количество демонстрантов, принявших такое решение, не уточняется. Вместе с тем контрольно-пропускной пункт на указанном участке остается закрытым.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля издание The Detroit News распространило информацию о том, что участники демонстрации против мер, касающихся с борьбы коронавирусом в Канаде, освободили заблокированный ими мост Амбассадор на канадско-американской границе.