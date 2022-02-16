Владивосток, 16 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Днём 16 февраля в Приморье на перегоне Лимонник — Варфоломеевка участка Новочугуевка — Сибирцево водитель большегруза выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим грузовым поездом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

Грузовой поезд

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Машинист увидел выезжающий на переезд грузовой автомобиль, подал сигнал, экстренно затормозил, но столкновения предотвратить не удалось.

В результате ДТП случился сход 2-х колесных пар локомотива поезда. Пострадавших нет. На помощь выехал восстановительный поезд со станции Уссурийск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области поезд врезался в легковой автомобиль. Во время переезда через железную дорогу 65-летнему водителю машины стало плохо.