Нальчик, 16 февраля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Управление капитального строительства Кабардино-Балкарии объявило тендер, в рамках которого будет выбран подрядчик на строительство крытого катка с искусственным льдом в Нальчике. Стартует конкурс с ценой 370 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Http://www.muchampion.ru Каток

Итоги тендера подведут 9 марта 2022 года.

Спортивный объект возведут в парке «Победы» в Нальчике. Под него определен земельный участок площадью 11 146 кв. м. Общая площадь самого здания по проекту — 4 188,3 кв. м. Работы по контракту должны быть завершены до 1 декабря 2024 года.

Максимальная стоимость объекта составит 370 108 907,31 рубля при авансе 30%. Контракт оплатят средствами федерального и республиканского бюджетов.

Напомним, в январе 2022 года правительство РФ также выделило 5 млрд рублей на строительство универсального спортивного комплекса с искусственным льдом в Нижнем Новгороде. Средства выделят в течение трёх лет.

Читайте также: Нижегородская госкорпорация штампует стройфирмы — в чём подвох?