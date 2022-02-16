Красноярск, , 08:11 — REGNUM По итогам последней недели в Красноярском крае в 85% исследованных проб выявлен штамм коронавирусной инфекции «Омикрон». Об этом сообщил 16 февраля в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Он отметил, что остальные заболевания коронавирусной инфекцией в крае вызваны штаммом «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперштаба, в Красноярском крае по состоянию на 15 февраля выявлено 264 665 носителей коронавируса, выздоровели 188 106 человек, скончались 9689 ковид-пациентов.