Улан-Удэ, , 08:10 — REGNUM За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано десять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Один из скончавшихся был в возрасте младше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Реанимация Дарья Драй © ИА REGNUM

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 2739 человек. Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 112 004, 46% из которых зарегистрировано в столице Улан-Удэ. За минувшие сутки выявлено 1067 новых носителей.

«Выздоровели от COVID-19 — 88 195 (+891) человек, дополнительно снято с наблюдения — 2102», — добавили в оперштабе.