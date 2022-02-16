Барнаул, 16 февраля, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В обозримом будущем у жителей Барнаула появится еще одно место для комфортных прогулок. Благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», власти города во взаимодействии с заинтересованными организациями и общественностью намерены возродить самый большой парк Барнаула — «Юбилейный». Подробности сообщает пресс-центр мэрии города.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

На первом этапе благоустройства там уложат дорожное покрытие на основных пешеходных осях, обустроят входную зону со стороны улицы Малахова и центральную площадь. Также строители установят освещение и камеры видеонаблюдения, скамейки, урны и другие малые архитектурные формы.

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев напомнил, что в части благоустройства парка «Юбилейный» необходимо проработать вопросы создания парковочных пространств, качества освещения территории.

«В целом проект разработали с учетом предложений жителей микрорайонов, экспертов и тех, кто занимается развитием парка. Строительство парковочных площадок целесообразно именно за границами парка. В существующих условиях с северной, западной и восточной частей парка их устройство не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых земельных участков, однако при дальнейшем развитии транспортной инфраструктуры эту проблему можно решить», — отметил проектировщик, доцент кафедры «Архитектура и дизайн» Алтайского государственного технического университета Артем Малыгин. Он предложил разместить небольшие парковки рядом с центральными входами.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM руководитель КГКУ «Фонд имущества Алтайского края» Владислав Вакаев, нацпроект «Жилье и городская среда» позволит сделать первый шаг в возрождении самого большого парка Барнаула.

«Но, главное, это продемонстрирует готовность власти приступить к решению этого весьма болезненного и актуального вопроса для барнаульцев. Это дает надежду, что и в последующие годы найдутся средства для продолжения работ в парке», — считает Владислав Вакаев.

Предложения по транспортной доступности и созданию дополнительных парковок по периметру парка, там, где это необходимо, будут комплексно отражены в общей проектно-сметной документации благоустройства парка «Юбилейный», которую разработают в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из ключевых задач нацпроекта — повышение комфорта городской среды. К 2030 году качество этой среды должно быть улучшено в 1,5 раза.

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