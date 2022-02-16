Москва, , 08:05 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Государственные флаги России и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что стороны обсуждали различные вопросы двухстороннего и регионального значения. Также разговор шёл о трёхсторонних соглашениях с Азербайджаном, которые касаются урегулирования карабахского конфликта.

Кроме того, Лавров и Мирзоян обсудили взаимодействие в ОДКБ, где председательствует Армения.

«Состоялся подробный обмен мнениями в связи с ведущимися переговорами по гарантиям безопасности. Подчеркнута важность последовательного отстаивания принципов равной и неделимой безопасности в Евро-Атлантике», — сообщили в пресс-службе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Лаврова, шанс у России есть достичь консенсуса с Западом по вопросам нерасширения НАТО и гарантиям безопасности.