Москва, 16 февраля 2022, 08:05 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Об этом сообщает пресс-служба российского дипломатического ведомства.
Сообщается, что стороны обсуждали различные вопросы двухстороннего и регионального значения. Также разговор шёл о трёхсторонних соглашениях с Азербайджаном, которые касаются урегулирования карабахского конфликта.
Кроме того, Лавров и Мирзоян обсудили взаимодействие в ОДКБ, где председательствует Армения.
«Состоялся подробный обмен мнениями в связи с ведущимися переговорами по гарантиям безопасности. Подчеркнута важность последовательного отстаивания принципов равной и неделимой безопасности в Евро-Атлантике», — сообщили в пресс-службе.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению Лаврова, шанс у России есть достичь консенсуса с Западом по вопросам нерасширения НАТО и гарантиям безопасности.