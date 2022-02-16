Каменск-Уральский, Свердловская область, , 08:07 — REGNUM В Свердловской области 10-летняя девочка погибла из-за ДТП. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

На месте смертельного ДТП под Каменском-Уральским

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Авария произошла вечером 15 февраля на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Её сестру — ровесницу госпитализировали. Также травмы получили оба водителя.

Установлено, что столкнулись машины «Лифан Х60», за рулём которой была женщина 1981 года рождения, и «Хонда CR-V» под управлением мужчины 1956 года рождения. Водитель «Лифан Х60» пояснила сотрудникам ГИБДД, что в ходе маневрирования при объезде внезапно возникшего дикого животного допустила неуправляемый занос автомобиля. В результате и произошло столкновение со встречной автомашиной.

Погибшая девочка была её дочерью. Гражданка везла двойняшек в Екатеринбург, чтобы после дистанционного обучения те смогли приступить к занятиям в школе.