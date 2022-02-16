Москва, , 08:02 — REGNUM Разрешение от Минздрава РФ на проведение клинических исследований препарата для лечения COVID-19, разработанного на основе моноклональных антител, должно быть получено в ближайшее время. Об этом рассказал 15 февраля глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Специалист уточнил, что пакет необходимых документов для получения разрешения на клинические исследования препарата уже подан. В ближайшее время, скорее всего, будет получено разрешение.

Препарат на основе моноклональных антител — это российский аналог препарата, которым, как утверждается, лечили экс-президента США Дональда Трампа. В ноябре замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что препарат находится в «высокой степени готовности». Эксперименты на животных подтвердили, что «коктейль из антител» обеспечивает защиту организма на 100%, в том числе и от штамма «Омикрон».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург рассказал о ходе испытаний назальной вакцины от коронавируса.

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