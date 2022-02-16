Пермь, 16 февраля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В центре Перми стоимость платной парковки может значительно вырасти. Об этом сообщает пресс-службе Пермской гордумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

Общую зону парковок в городе планируют разделить на две подзоны. В самом центре муниципалитета тариф вырастет на 10 рублей.

«В настоящее время плата парковки за час составляет 20 рублей. Планируем расширить зону платной парковки, и выделить отдельную подзону, в центральной планировочной части, где стоимость будет составлять 30 рублей в час. Это территория от ул. Монастырской до ул. Пушкина и от ул. Сибирской до ул. Попова. Плата будет взиматься с 09:00 до 19:00, ночью плата за стоянку не взимается», — отметил и.о. начальника департамента дорог и благоустройства Сергей Красильников.

Из-за возникших вопросов у депутатов относительно проекта документ отправлен на доработку в городскую администрацию.