Красноярск, 16 февраля, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Уголовное дело о получении взятки сотрудником банка возбуждено в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

По данным ведомства, против управляющего допофиса одного из банков возбуждено четыре уголовных дела. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в значительном и крупном размерах»).

Материалы представили краевое УФСБ и служба безопасности банка. По информации следствия, с декабря 2020 года по декабрь 2021 года управляющий получил взятки (в общей сумме около 700 тысяч рублей) через двух своих знакомых красноярцев от физических лиц, не имеющих оснований на получение кредитов. Сумма взяток варьировалась от 100 до 260 тысяч рублей. Деньги предназначались за содействие в получении одобрения банка на выдачу кредитов по фиктивным документам. Поиском клиентов и подготовкой фиктивных документов занимались посредники в передаче взятки.

Полученные деньги по согласованию с управляющим распределялись между ним и двумя его знакомыми. Посредники подозреваются в посредничестве во взяточничестве.

Управляющий и один из посредников арестованы. Второй посредник находится под домашним арестом. Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

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