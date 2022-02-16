Дамаск, , 07:56 — REGNUM По меньшей мере двое военнослужащих армии Сирии стали жертвами обстрелов со стороны боевиков в сирийских провинциях Алеппо и Идлиб, 15 февраля заявил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в этой арабской республике контр-адмирал Олег Журавлев.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, пострадали еще девять бойцов правительственных войск и один мирный житель. Боевики совершили обстрелы в районе населенных пунктов Басратун, Урум-Эль-Кубра, Джуб-Кас, Руайха, Хазарин, Эль-Фататуат, Джубас, Мелладжа, Мизназ и Маарет.

Всего за сутки в Идлибской зоне деэскалации были зафиксированы девять обстрелов со стороны террористов: четыре — в Алеппо и пять — в Идлибе.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в сирийской столице Дамаск был взорван автобус с бойцами сирийской правительственной армии. В результате происшествия погибли трое военнослужащих.

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