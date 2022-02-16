Фрайбург, Германия, 16 февраля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Бразильское новостное агентство Correio Brasiliense 15 февраля сообщило о том, что 37-летняя бразильская модель и активистка Домитила Баррос вошла в число 22 финалисток конкурса «Мисс Германия».

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Отбор начался в июле, в нем приняли участие 160 женщин. Победительница конкурса будет избрана в субботу, 19 февраля, в Europa Park Arena, неподалеку от Фрайбурга, на юге Германии.

В последние годы конкурс «Мисс Германия» претерпел изменения, акценты были смещены с красоты участниц на их роль в борьбе за расширение прав и возможностей женщин.

Модель уже более 20 лет разрабатывает социальные проекты по помощи семьям, которые спонсирует неправительственная организация CAMM (Centro de Atendimento a Meninas e Meninos), основанная ее матерью Робертой Баррос, 57 лет.

Баррос также активно призывает немцев изменить свои привычки ради восстановления экологии.