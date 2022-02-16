Якутск, , 08:07 — REGNUM Глава администрации Облученского района Еврейской автономии Евгений Рекеда обратился к руководству Кикано-Сунтарского горно-обогатительного комбината за помощью в строительстве приюта для безнадзорных животных. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля в пресс-службе райадминистрации.

Собака ест блины City-yaroslavl.ru

Читайте также: В столице ЕАО после нападения собак на детей возбудили дело о халатности

Проблему бродячих собак в Облучье назвали одной из самых острых на сегодняшний день. Директор ГОК Юрий Макаров выразил готовность помочь, представители предприятия осмотрели площадку под строительство приюта. Для начала территорию нужно огородить и создать скважину для забора воды.

Руководство района также намерено помогать зоозащитникам, которые уже содержат безнадзорных собак. В питомнике организации «Котопёс» живут более 20 животных.

«Администрация района, города и депутаты готовы всячески содействовать, помогать зоозащитникам, привлекать все силы и средства. Так, в ближайшее время на территории временного содержания собак будет проведен совместный субботник», — отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице ЕАО Биробиджане возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) после нападения собак на двоих детей. Надзорное ведомство намерено оценить действия сотрудников администрации Биробиджана.