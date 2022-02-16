Саратов, , 08:13 — REGNUM В Саратове проводится доследственная проверка по факту госпитализации ребенка в медицинское учреждение в связи с подозрением на отравление продуктами горения. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Семилетний мальчик находился вместе с родителями по месту жительства в квартире многоэтажного жилого дома на улице Барнаульской города Саратова. 15 февраля около 17:00 (местное время) ребенок пожаловался родителям на плохое самочувствие. Спустя некоторое время, 38-летний глава семейства, также почувствовав недомогание, потерял сознание. Женщина вызвала бригаду скорой медицинской помощи. В связи с подозрением на отравление окисью углерода (продукты горения) врачи приняли решение о госпитализации ребенка в медучреждение, а мужчине оказали неотложную помощь на месте. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

На месте происшествия установили, что в кухне имеется газовая колонка, при осмотре которой зафиксировали плохой отвод продуктов горения.

ИА REGNUM напоминает, 27 января семья из трех человек, проживающая в одном из частных домов в поселке Калинино Энгельсского района после ужина отправилась спать. Через некоторое время глава семьи проснулся от плохого самочувствия, сильной головной боли и запаха газа. Открыв окна, мужчина попытался разбудить жену и ребенка. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших в стационар.

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